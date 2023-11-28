Росіяни набирають жінок у штурмові загони на війну в Україну. ЗМІ дізналися деталі

Російський батальйон "Еспаньола" почав вербувати до своїх лав жінок для служби в штурмових загонах. Їх планують відправити на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Важливі історії ".

Батальйон пропонує жінкам "реалізуватися" не тільки у снайперській справі.

"Жінки в нашій бригаді працюють і в з'єднаннях штурмовиків, і в медицині, зв'язку, а також у підрозділах РЕБ, РЕР і БПЛА", - заявили в батальйоні.

Які умови служби

Журналістка "Важливих історій" написала одному з адміністраторів Telegram-каналу "Еспаньйоли" під виглядом кандидата і дізналася про деталі служби.

Зазначається, що перший контракт укладається на 6 місяців, з них 1-2 йде на навчання і злагодження. Зарплата надається в розмірі 110-120 тисяч рублів (1200-1300 доларів), але на війні в Україні вона збільшується вдвічі.

"Другий контракт можливий - від 3 місяців, обговорюється індивідуально. При підписанні першого контракту передбачена одноразова виплата в 50 тисяч (560 доларів)", - йдеться у відповіді.

У разі поранення жінка отримає від 1 до 3 млн (11-33 тисяч доларів), у разі смерті близькі отримають 5 млн (56 тисяч доларів).

Жінки нібито можуть достроково повернутися з війни

Також журналісти повідомили, що контракт на військову службу укладається з ПВК "Редут", куди входить "Еспаньола".

Це дозволяє зробити його строковим, а саме наказ Міноборони про дію контрактів до кінця війни проти України на них нібито не поширюється.

Мобілізація у Росії

На початку осені в Генштабі ЗСУ повідомляли, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч солдатів. Вона також може торкнутися Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Крім того, в ЦНС повідомляли, що мобілізаційний план на окупованих територіях контролює особисто заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що російський батальйон зі складу ПВК "Редут" почав вербувати до своїх лав жінок. Потім їх планують відправити на війну проти України.