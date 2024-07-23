Українські захисники з HIMARS уразили рідкісну російську контрбатарайну РЛС (відео)

Знищення російської техніки

Нагадаємо, сьогодні українські військові збили російський бойовий літак Су-25 на Покровському напрямку, який працював у парі з іншим аналогічним повітряним судном та намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Перед тим прикордонники показали, як за допомогою FPV-дрона перехопили та знищили ворожий безпілотник Zala у повітрі.

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