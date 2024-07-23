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Українські захисники з HIMARS уразили рідкісну російську контрбатарайну РЛС (відео)

Фото: HIMARS уразила російську контрбатарайну РЛС (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські захисники за допомогою HIMARS уразили рідкісну російську контрбатарайну РЛС. Це сталось в тилу окупантів на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Як зазначає керівник ОП, мова йде про радіолокаційну станцію 1К148 "Ястреб-АВ".

Згідно із відео, техніка окупантів розміщувалась у полі. Там з повітря її вислідили українські захисники та точним ударом з реактивного артилерійського комплексу HIMARS знищили.

Знищення російської техніки

Нагадаємо, сьогодні українські військові збили російський бойовий літак Су-25 на Покровському напрямку, який працював у парі з іншим аналогічним повітряним судном та намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Перед тим прикордонники показали, як за допомогою FPV-дрона перехопили та знищили ворожий безпілотник Zala у повітрі.

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