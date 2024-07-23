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Украинские защитники из HIMARS поразили редкую российскую контрбатарейную РЛС (видео)

Фото: HIMARS поразила российскую контрбатарейную РЛС (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники с помощью HIMARS поразили редкую российскую контрбатарейную РЛС. Это произошло в тылу оккупантов на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Как отмечает руководитель ОП, речь идет о радиолокационной станции 1К148 "Ястреб-АВ".

Согласно видео, техника окупантов размещалась в поле. Там ее выследили украинские защитники и точным ударом с реактивного артиллерийского комплекса HIMARS уничтожили.

Уничтожение российской техники

Напомним, сегодня украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25 на Покровском направлении, работавший в паре с другим аналогичным воздушным судном и пытавшийся обстреливать позиции подразделений Сил обороны.

Пограничники показали, как с помощью FPV-дрона перехватили и уничтожили вражеский беспилотник Zala в воздухе.

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