Українські захисники за добу знищили літак і понад 800 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Українські захисники за останню добу знищили ще понад 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 143 680 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали:
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підкреслив, що ЗСУ нині набагато сильніші за російських окупантів.
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