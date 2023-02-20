UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські захисники за добу знищили літак і понад 800 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: Українські воїни за добу ліквідували ще 820 окупантів (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники за останню добу знищили ще понад 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 143 680 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали:

  • особового складу - 143 680 (+820) осіб ліквідовано;
  • танків - 3316 (+6) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 6 553 (+8) одиниці;
  • артилерійських систем - 2 334 (+7) одиниці;
  • РСЗВ - 471 (+1) одиниця;
  • засоби ППО - 243 одиниці;
  • літаків - 299 (+1) одиниць;
  • гелікоптерів - 287 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 018 (+2) одиниць;
  • крилаті ракети - 873 одиниці;
  • кораблі / катери - 18 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5209 (+13) одиниць;
  • спеціальна техніка - 225 (+1) одиниць.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підкреслив, що ЗСУ нині набагато сильніші за російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна Росії проти України