Украинские защитники за сутки уничтожили самолет и более 800 окупантов: Генштаб обновил потери врага

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще более 800 окупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 143680 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 17 февраля ориентировочно составили:
Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ сейчас гораздо сильнее российских оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.