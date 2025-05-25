Українські захисники за час війни вже ліквідували 980 тисяч окупантів, - Генштаб

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1020 російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі за час війни вже перевищили 980 тисяч військовослужбовці. Крім того, українські захисники також знищили 2 танки, 11 ББМ, та 68 артсистем ворога.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 травня 2025 року орієнтовно склали:
Як передали у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому звіті 24 травня, з початку доби на фронті відбулося 160 боєзіткнень. У військовому командування також розповіли, що на Покровському та Курському напрямках фіксується найбільша кількість ворожих штурмів та атак.
Вчора речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що російські загарбники продовжують спроби просунутися вздовж кордону поблизу Харківської області. Проте, додав він, поки що йдеться про "прощупування" оборони.
Також в ОСУВ "Хортиця" 24 травня показали відео про знищення одного із найсучасніших зенітно-ракетних комплексів "Бук-М3" військ РФ. Його вартість сягає 45 мільйонів доларів.
Додамо, за даними RUSI, Росія має "чотиримісячне вікно" для прориву біля Харкова, але шанси в окупантів - невисокі.
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