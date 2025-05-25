Українські захисники за час війни вже ліквідували 980 тисяч окупантів, - Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 травня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 980 850 (+1020) осіб ліквідовано;

танків - 10 854 (+2) од.;

бойових броньованих машин - 22 633 (+11) од.;

артилерійських систем - 28 269 (+68) од.;

РСЗВ - 1 396 (+1) од.;

засоби ППО - 1 169 од.;

літаків - 372 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 37 367 (+190) од.;

крилатих ракет - 3 203 (+6) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 49 751 (+112) од.;

спеціальної техніки - 3 902 (+7) од.

Ситуація на фронті

Як передали у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому звіті 24 травня, з початку доби на фронті відбулося 160 боєзіткнень. У військовому командування також розповіли, що на Покровському та Курському напрямках фіксується найбільша кількість ворожих штурмів та атак.

Вчора речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що російські загарбники продовжують спроби просунутися вздовж кордону поблизу Харківської області. Проте, додав він, поки що йдеться про "прощупування" оборони.

Також в ОСУВ "Хортиця" 24 травня показали відео про знищення одного із найсучасніших зенітно-ракетних комплексів "Бук-М3" військ РФ. Його вартість сягає 45 мільйонів доларів.

Додамо, за даними RUSI, Росія має "чотиримісячне вікно" для прориву біля Харкова, але шанси в окупантів - невисокі.