Військові знищили ворожий ЗРК "Бук-М3" вартістю 45 млн доларів: відео удару

Українські військові ліквідували один із найсучасніших російських зенітно-ракетних комплексів "Бук-М3". Його вартість сягає 45 мільйонів доларів.

"На одному із ключових напрямків знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", - розповіли військові.

За їх даними, розвідники бригади артрозвідки "Чорний ліс" виявили та скоригували вогонь по станції новітнього зенітно-ракетного комплексу ППО ворога середньої дальності "Бук-М3" з боєкомплектом.

Як повідомляють в ОСУВ "Хортиця", ворожий засіб ППО було виявлено на позиції перед виконанням стрільб.

Зазначимо, що ЗРК "Бук-М3" є одним з ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді.

Наразі "Бук-М3" - найсучасніша модифікація, радіус перехоплення до 70 км. Орієнтовна вартість такого комплексу ЗРК 45 млн доларів.