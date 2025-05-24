ua en ru
Сб, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Військові знищили ворожий ЗРК "Бук-М3" вартістю 45 млн доларів: відео удару

Україна, Субота 24 травня 2025 17:56
UA EN RU
Військові знищили ворожий ЗРК "Бук-М3" вартістю 45 млн доларів: відео удару Фото: українські військові знищили ворожий ЗРК "Бук-М3" (mil.in.ua)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові ліквідували один із найсучасніших російських зенітно-ракетних комплексів "Бук-М3". Його вартість сягає 45 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

"На одному із ключових напрямків знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", - розповіли військові.

За їх даними, розвідники бригади артрозвідки "Чорний ліс" виявили та скоригували вогонь по станції новітнього зенітно-ракетного комплексу ППО ворога середньої дальності "Бук-М3" з боєкомплектом.

Як повідомляють в ОСУВ "Хортиця", ворожий засіб ППО було виявлено на позиції перед виконанням стрільб.

Зазначимо, що ЗРК "Бук-М3" є одним з ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді.

Наразі "Бук-М3" - найсучасніша модифікація, радіус перехоплення до 70 км. Орієнтовна вартість такого комплексу ЗРК 45 млн доларів.

Нагадаємо, що раніше цього місяця Сили спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили російський зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3", який прикривав ворожі війська на суходолі.

Водночас 1 травня розвідники бригади "Чорний ліс" також відпрацювали по російській установці протиповітряної оборони (ППО) "Бук-М3". Відео роботи військових можна побачити в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Пожежі, поранені і руйнування: які наслідки однієї з наймасованіших атак на Київ
Пожежі, поранені і руйнування: які наслідки однієї з наймасованіших атак на Київ
DAILY
Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"