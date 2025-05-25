Украинские защитники за время войны уже ликвидировали 980 тысяч оккупантов, - Генштаб

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1020 российских оккупантов, таким образом общие потери росармии в личном составе за время войны уже превысили 980 тысяч военнослужащих. Кроме того, украинские защитники также уничтожили 2 танка, 11 ББМ, и 68 артсистем врага.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 мая 2025 года ориентировочно составили:
Как передали в Генеральном штабе ВСУ в вечернем отчете 24 мая, с начала суток на фронте произошло 160 боестолкновений. В военном командовании также рассказали, что на Покровском и Курском направлениях фиксируется наибольшее количество вражеских штурмов и атак.
Вчера представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что российские захватчики продолжают попытки продвинуться вдоль границы вблизи Харьковской области. Однако, добавил он, пока речь идет о "прощупывании" обороны.
Также в ОСГВ "Хортица" 24 мая показали видео об уничтожении одного из самых современных зенитно-ракетных комплексов "Бук-М3" войск РФ. Его стоимость достигает 45 миллионов долларов.
Добавим, по данным RUSI, Россия имеет "четырехмесячное окно" для прорыва возле Харькова, но шансы у оккупантов - невысокие.
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