Українські воїни звільнили село Мирне біля Куп'янська (карта)

"Станом на зараз росіян з Мирного відкинули", - зазначив Трегубов.

Варто зазначити, аналітичний сервіс DeepState 29 серпня повідомив, що Мирне було звільнене від російських окупантів. Населений пункт був позначений відповідним кольором на карті.



Фото: Мирне на карті бойових дій (скриншот DeepState)



Як відомо, з позицій у Мирному росіяни могли контролювати трасу на Куп'янськ. Тепер ці позиції повернулися під контроль Сил оборони України.

Раніше начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич пояснював, що Мирне та Куп'янськ розташовані поруч та вливаються один в інший.