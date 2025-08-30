Украинские воины освободили село Мирное возле Купянска (карта)

"По состоянию на сейчас россиян из Мирного отбросили", - отметил Трегубов.

Стоит отметить, аналитический сервис DeepState 29 августа сообщил, что Мирное было освобождено от российских оккупантов. Населенный пункт был обозначен соответствующим цветом на карте.



Фото: Мирное на карте боевых действий (скриншот DeepState)



Как известно, с позиций в Мирном россияне могли контролировать трассу на Купянск. Теперь эти позиции вернулись под контроль Сил обороны Украины.

Ранее начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич объяснял, что Мирное и Купянск расположены рядом и вливаются один в другой.