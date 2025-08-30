RU

Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Украинские воины освободили село Мирное возле Купянска (карта)

Фото: Силы обороны освободили Мирное возле Купянска (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Украинские войска освободили село Мирное вблизи Купянска Харьковской области. Этот участок позволяет влиять на трассу в город.

Это в комментарии РБК-Украина подтвердил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

"По состоянию на сейчас россиян из Мирного отбросили", - отметил Трегубов.

Стоит отметить, аналитический сервис DeepState 29 августа сообщил, что Мирное было освобождено от российских оккупантов. Населенный пункт был обозначен соответствующим цветом на карте.

Фото: Мирное на карте боевых действий (скриншот DeepState)

Как известно, с позиций в Мирном россияне могли контролировать трассу на Купянск. Теперь эти позиции вернулись под контроль Сил обороны Украины.

Ранее начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич объяснял, что Мирное и Купянск расположены рядом и вливаются один в другой.

 

Ситуация на фронте

Стоит отметить, что с начала суток на фронте зафиксировали не менее 104 боевых столкновения. На Купянском направлении россияне шесть раз пытались атаковать украинских защитников.

Наиболее активным направлением фронта остается Покровское, Лиманское и Новопавловское.

Напомним, что Доброполье остается одной из самых "горячих" точек на карте боевых действий. По словам представителя ОСГВ "Днепр", российские подразделения в районе Доброполья попали в окружение, а так называемые "клешни" украинским военным удалось отрезать.

