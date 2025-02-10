Українські воїни зупинили понад 700 атак РФ за тиждень: Сирський показав відео

Наступ ЗСУ в Курській області

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські захисники почали новий наступ у Курській області.

Він уточнив, що воїнам вдалося просунутися вглиб Курської області на відстань до 2,5 кілометрів.

При цьому, згідно з актуальними даними Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують просування в Курській області. Зокрема, вони наступають на південному сході від Суджі.

Також ISW пише, що українські воїни досягли успіху в районі Вовчанська Харківської області.

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