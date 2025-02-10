Українські воїни зупинили понад 700 атак РФ за тиждень: Сирський показав відео

Українські захисники відбили сотні атак російських окупантів з 4 по 10 лютого. ЗСУ активно знищували ворожих солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Facebook.
"Продовжуємо знищувати противника та його резерви. За минулий тиждень, з 4 по 10 лютого, українські захисники зупинили 741 атаку окупантів на наші позиції", - зазначив Сирський.
Він подякував кожному українському воїну за професійну бойову роботу.
Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські захисники почали новий наступ у Курській області.
Він уточнив, що воїнам вдалося просунутися вглиб Курської області на відстань до 2,5 кілометрів.
При цьому, згідно з актуальними даними Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують просування в Курській області. Зокрема, вони наступають на південному сході від Суджі.
Також ISW пише, що українські воїни досягли успіху в районі Вовчанська Харківської області.
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