ЗСУ просунулися біля Вовчанська і в Курській області, РФ тисне на 3 напрямках: карти ISW

Сили оборони України просунулися в Курській області на південний схід від Суджі, та поблизу Вовчанська Харківської області. При цьому фіксується просування російських окупантів біля Торецька, Покровська та Великої Новосілки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Українські війська нещодавно просунулися на південний схід від Суджі у Курській області. Геолокаційні кадри від 9 лютого показують, що ЗСУ просунулися вздовж траси 38K-028 Суджа - Обоянь на південний захід від Руської Конопельки.

Російські джерела ISW стверджували, що ЗСУ здійснили механізовані атаки на південний схід від Суджі в районі Руської Конопельки та Фанасеєвки.

Також російські джерела розповідали, що війська РФ контратакували на північний захід від Суджі в районі Свердликова і Нікольського, на північ від Суджі в районі Малої Локні та на південний схід від Суджі в районі Черкаської Конопельки.

Російські "воєнкори" продовжували робити суперечливі заяви про ситуацію в Черкаській Конопельці та Фанасеївці (обидва на південний схід від Суджі).

Деякі блогери стверджували, що путінські війська частково або повністю відтіснили ЗСУ з Черкаської Конопельки та Фанасіївки, тоді як інші стверджували, що війська РФ не змогли просунутися під час атак у цьому районі.

Інший "воєнкор" стверджував, що ЗСУ більше не перебувають у смугах біля Уланок (на південний схід від Суджі).

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Сили оборони України нещодавно просунулися поблизу Вовчанська в Харківській області. Опубліковані 8 лютого геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просунулися на Вовчанський агрегатний завод у центрі міста.

Російські окупанти продовжували наступальні операції поблизу Вовчанська 8 і 9 лютого.

Російський блогер заявив, що на околицях Липців діють російські диверсійно-розвідувальні групи.

Операція РФ №2 - Луганська область

9 лютого російські загарбники продовжували наступ на Куп'янському напрямку, але не просунулися. 8 і 9 лютого війська РФ наступали на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки.

9 лютого війська РФ продовжували наступ на напрямку Борова, але також не просунулися. Російські окупанти наступали біля Богуславки, Загризового, Зеленого Гаю та Новосергіївки 8 і 9 лютого.

9 лютого війська РФ продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але не просунулися. Російські загарбники наступали 8 і 9 лютого в районі Ямполівки, Іванівки та Новолюбівки, у напрямку Нового та в районі Торського.

Російський "воєнкор" розповідав, що путінські війська проводять розвідку поблизу Колодязів (на північний схід від Лиману), щоб виявити слабкі місця в українській обороні. Російське джерело ISW стверджує, що ЗСУ намагаються контратакувати на північний захід від Іванівки.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські окупанти 8 і 9 лютого продовжували наступальні дії на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки, але не просунулися.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ ЗСУ "Хортиця" заявили, що російські загарбники безуспішно намагалися обійти українські позиції біля Білогорівки на мотоциклах.

9 лютого війська РФ продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але не просунулися. 8 і 9 лютого російські окупанти наступали біля самого Часового Яру та коло Білої Гори.

9 лютого українські військові повідомили, що на Краматорському напрямку (напрямок Часового Яру) ЗСУ знищили та пошкодили 2 танки, 2 БТРи, 2 БМП та 1 броньований тягач противника.

РФ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 лютого, показують, що окупанти просувалися вздовж вулиці Клименка в північній Леонідівці (на захід від Торецька).

8 і 9 лютого російські загарбники вели наступальні дії біля самого Торецька, в районі Кримського та Щербинівки.

В ОСУВ "Хортиця" розповіли, що російські окупанти під час штурму на Торецькому напрямку використовують цивільні легкові автомобілі через брак бронетехніки..

Російські загарбники нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Російські окупанти вели наступальні дії біля самого Покровська, коло Єлизаветівки, Променя, Новоторецька, біля н.р. Водяне Друге, Новоолександрівка, Калинове, Зелене Поле, Лисівка, Шевченко, а також коло Котлиного, Преображенки, Піщаного, Надіївки, Новосергіївки, Срібного, Успенівки, села Запоріжжя, Новоандріївки та Удачного 8 і 9 лютого.

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що росіяни здійснили спробу механізованого штурму на південь від Ясенового (на південний захід від Покровська), три цьому українські міни пошкодили 2 танки та 2 БМП ворога.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ контратакували поблизу Котлиного та Звірового (на південь від Покровська), а також у напрямку Надіївки, Срібного та Піщаного.

Інший російський блогер стверджував, що перші російські диверсійно-розвідувальні групи зайшли на околиці Покровська.

Опубліковані 9 лютого геолокаційні кадри свідчать про те, що Сили оборони України нещодавно просунулися поблизу шахти №3 у південно-східній частині Піщаного.

Геолокаційні кадри від 9 лютого показують, що російські окупанти просунулися на захід від Звірового.

9 лютого в Генштабі ЗСУ показали карту, на якій зазначено, що російські загарбники нещодавно просунулися на північ від Новоєлизаветівки (на південний захід від Покровська) і в межах південно-східної частини Малинівки (на схід від Покровська).

9 лютого речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов повідомив, що російські окупанти продовжують обхід Покровська із заходу та постійно стягують у цей район підкріплення. Трегубов зазначив, що ворог продовжує наступ невеликими ударними групами.

Російський "воєнкор" заявив, що українські міни заважають путінським військам просунутися біля Котлиного.

9 лютого війська РФ продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але не просунулися. Російські окупанти наступали в районі Шевченка та Андріївки, біля Костянтинополя, Дачного та Розлива 8 і 9 лютого.

Російський "воєнкор" стверджував, що ані українські, ані російські війська не контролюють Зеленівку (на південний захід від Курахового).

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 лютого, показують, що росіяни просунулися на північний схід від Нового Комара (на північ від Великої Новосілки).

Російські окупанти проводили наступальні дії на південний захід від Великої Новосілки поблизу Новополя та на північ від Великої Новосілки поблизу Нових Комарів 8 і 9 лютого.

"Південна вісь"

9 лютого тривали позиційні бої в західній частині Запорізької області, разом з тим російські окупанти не просунулися.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ начебто провели кілька невдалих контратак із залученням 2 танків і 3 БМП на Оріхівському напрямку (на північ від Роботиного).

Речник української бригади, яка діє на Запорізькому напрямку, 9 лютого повідомив, що російські атаки в цьому районі зменшилися, і що ворог намагається створити нові штурмові групи для подальших атак, але скупчення сил РФ недостатньо значне для ведення штурмових операцій протягом тривалого періоду.

Речник також зазначив, що росіяни використовують безпілотники FPV з оптоволоконними кабелями.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про активність на Херсонському напрямку 9 лютого.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі у вечірньому зведенні 9 лютого повідомляли, що з початку доби на фронті вже відбулося 92 бойових зіткнень.

Також в Силах оборони України зазначили, що найбільша кількість боїв була зафіксована на Покровському та Курському напрямках.