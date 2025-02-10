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Украинские воины остановили более 700 атак РФ за неделю: Сырский показал видео

Иллюстративное фото: украинские воины успешно обороняются от атак россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники отбили сотни атак российских оккупантов с 4 по 10 февраля. ВСУ активно уничтожали вражеских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.

"Продолжаем уничтожать противника и его резервы. За прошедшую неделю, с 4 по 10 февраля, украинские защитники остановили 741 атаку оккупантов на наши позиции", - отметил Сырский.

Он поблагодарил каждого украинского воина за профессиональную боевую работу. 

Наступление ВСУ в Курской области

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники начали новое наступление в Курской области.

Он уточнил, что воинам удалось продвинуться вглубь Курской области на расстояние до 2,5 километров.

При этом, согласно актуальным данным Института изучения войны, ВСУ продолжают продвижение в Курской области. В частности, они наступают на юго-востоке от Суджи.

Также ISW пишет, что украинские воины добились успеха в районе Волчанска Харьковской области.

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Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеАлександр Сырский