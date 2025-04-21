Українські воїни знищили ворожий танк і дві гаубиці "Мста-С" у Харківській області

Українські бійці завдали влучних ударів по російській техніці у Харківській області. У підсумку втрати росіян зросли ще на один танк і дві артилерійські установки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
Свою майстерність вкотре продемонстрували пілоти та аеророзвідники роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс". Бійці підрозділу вистежили і розбили техніку росіян за допомогою ударних дронів.
"На Харківщині пілоти та аеророзвідники РУБпАК "Фенікс" влучними ударами FPV-дронів виявили і знищили ворожий танк і дві самохідні артилерійські установки "Мста-С", - розповіли в угрупованні військ.
Роботу українських "мисливців" на танки і артилерію ворога ОСУВ показало на відео.
"Оператори безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" результативно знищують піхотинців, озброєння та ворожу бронетехніку", - наголосили в ОСУВ "Хортиця".
"Мста-С" - радянська 152-мм самохідна артилерійська установка, розроблена у 1970-х роках. Вона призначена для знищення ворожих позицій, підтримки наземних підрозділів і ураження бронетехніки. Здатна вести вогонь на відстань до 30 км, використовуючи спеціальні снаряди.
Головною перевагою "Мста-С" є її висока мобільність завдяки гусеничному шасі, що забезпечує швидкий рух по різних типах місцевості. Ця гаубиця досі перебуває на озброєнні в низці країн, які продовжують використовувати радянські артилерійські розробки.
Днями на Покровському напрямку українські військові знищили одразу три одиниці російської бронетехніки.
Оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Корсар" завдали влучних ударів дронами-камікадзе по ворожому танку та двом бойовим машинам піхоти.
Втрат росіянам завдали і бійці окремого загону Центру спеціального призначення Нацгвардії "Крила Омеги". На одному із ключових напрямків фронту оператори ударних дронів знищили гаубицю та засоби зв’язку противника.
Окрім того, українські дрони зупинили штурм окупантів, які намагалися на мотоциклах дістатися позицій ЗСУ на Торецькому напрямку. Щоб росіяни не повторили спроби, ЗСУ знищили мототехніку ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.