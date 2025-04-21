Украинские воины уничтожили вражеский танк и две гаубицы "Мста-С" в Харьковской области

Свое мастерство в очередной раз продемонстрировали пилоты и аэроразведчики роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс". Бойцы подразделения выследили и разбили технику россиян с помощью ударных дронов.

"На Харьковщине пилоты и аэроразведчики РУБпАК "Феникс" точными ударами FPV-дронов обнаружили и уничтожили вражеский танк и две самоходные артиллерийские установки "Мста-С", - рассказали в группировке войск.

Работу украинских "охотников" на танки и артиллерию врага ОСУВ показало на видео.

"Операторы беспилотных авиационных комплексов "Феникс" результативно уничтожают пехотинцев, вооружение и вражескую бронетехнику", - отметили в ОСУВ "Хортица".

Что известно о гаубице "Мста-С"

"Мста-С" - советская 152-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная в 1970-х годах. Она предназначена для уничтожения вражеских позиций, поддержки наземных подразделений и поражения бронетехники. Способна вести огонь на расстояние до 30 км, используя специальные снаряды.

Главным преимуществом "Мста-С" является ее высокая мобильность благодаря гусеничному шасси, обеспечивающему быстрое движение по различным типам местности. Эта гаубица до сих пор находится на вооружении в ряде стран, которые продолжают использовать советские артиллерийские разработки.

Успехи украинских операторов дронов

На днях на Покровском направлении украинские военные уничтожили сразу три единицы российской бронетехники.

Операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" нанесли точные удары дронами-камикадзе по вражескому танку и двум боевым машинам пехоты.