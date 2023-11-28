UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські воїни знищили ворожий безпілотник у Криворізькому районі

Архівне фото: Українські воїни знищили ворожий безпілотник у Криворізькому районі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України сьогодні, 28 листопада, знищили ворожий безпілотник у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ще один збитий БпЛА", - йдеться в повідомленні.

За словами Лисака, його знищили в Криворізькому районі. 

Також очільник області пояснив, що це результат роботи бійців Повітряного командування "Схід".

ЗСУ знищують дрони росіян у Дніпропетровській області

Окупанти регулярно запускають свої дрони над Дніпропетровською областю, але ЗСУ їх знищують.

Нещодавно повідомлялося, що українські воїни знищили ворожий дрон над Синельниківським районом Дніпропетровської області.

Також Лисак повідомляв, що нещодавно російський безпілотник був збитий над Кам'янським районом області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКривий РігДніпропетровська областьВійна в Україні