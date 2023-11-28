Українські воїни знищили ворожий безпілотник у Криворізькому районі

"Ще один збитий БпЛА", - йдеться в повідомленні.

За словами Лисака, його знищили в Криворізькому районі.

Також очільник області пояснив, що це результат роботи бійців Повітряного командування "Схід".

ЗСУ знищують дрони росіян у Дніпропетровській області

Окупанти регулярно запускають свої дрони над Дніпропетровською областю, але ЗСУ їх знищують.

Нещодавно повідомлялося, що українські воїни знищили ворожий дрон над Синельниківським районом Дніпропетровської області.

Також Лисак повідомляв, що нещодавно російський безпілотник був збитий над Кам'янським районом області.