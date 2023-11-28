Украинские воины уничтожили вражеский беспилотник в Криворожском районе

"Еще один сбитый БпЛА", - говорится в сообщении.

По словам Лысака, его уничтожили в Криворожском районе.

Также глава области пояснил, что это результат работы бойцов Воздушного командования "Восток".

ВСУ уничтожают дроны россиян в Днепропетровской области

Оккупанты регулярно запускают свои дроны над Днепропетровской областью, но ВСУ их уничтожают.

Недавно сообщалось, что украинские воины уничтожили вражеский дрон над Синельниковским районом Днепропетровской области.

Также Лысак сообщал, что недавно российский беспилотник был сбит над Каменским районом области.