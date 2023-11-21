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ЗСУ збили ворожий дрон над Дніпропетровською областю

Вівторок 21 листопада 2023 22:37
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ЗСУ збили ворожий дрон над Дніпропетровською областю Ілюстративне фото: ЗСУ збили ворожий дрон над Дніпропетровською областю (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українські воїни сьогодні, 21 листопада, в Дніпропетровській області знищили ворожий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

За його даними, ворожий дрон було збито Повітряними силами над Синельниківським районом.

"Як завжди - THE BEST! Дякую військовим з ПвК "Схід", - написав він.

Варто зауважити, станом на 22:35 у Дніпропетровській області та ще ряді областей оголошено сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили попереджають про загрозу атаки безпілотників по типу "шахед".

РФ завдає ударів по регіонах України

Сьогодні армія Росії обстріляла кілька областей. Спочатку стало відомо, що РФ завдала ракетного удару по Одеській області. Постраждала припортова інфраструктура.

Пізніше голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що Росія завдала ракетного удару по одному з районів обласного центру.

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