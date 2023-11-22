Українські воїни збили ворожий "Шахед" у Дніпропетровській області

Збройні сили України сьогодні, 22 листопада, збили ворожий дрон у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака .

За його словами, російський безпілотник був збитий над Кам'янським районом області.

"Долітався" ворожий "шахед", - написав Лисак.

Він зазначив, що це результат роботи воїнів Повітряного командування "Схід".

ЗСУ знищують дрони росіян у Дніпропетровській області

Окупанти регулярно запускають свої дрони над Дніпропетровською областю, але ЗСУ їх знищують.

Учора повідомлялося, що українські воїни знищили ворожий дрон над Синельниківським районом Дніпропетровської області.

Також на початку листопада Лисак повідомляв, що ЗСУ збили в Дніпропетровській області збили ворожий дрон.