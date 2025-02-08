ЗСУ уразили 20 районів зосередження ворога: актуальні карти боїв

На фронті за останню добу зафіксували 123 бойових зіткнення. Найактивнішими напрямками фронту залишаються Покровський та Курський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу та техніки, засіб протиповітряної оборони та артилерійську систему противника.

Фото: Генштаб показав карти боїв (t.me/GeneralStaffZSU)

Ситуація на напрямках:

На Харківському напрямку українські війська відбили атаку противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік населених пунктів Загризове та Лозова.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Копанок, Новоєгорівки, Новолюбівки та Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог 13 разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах населених пунктів Часів Яр та Предтечине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора в районах Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Промінь, Новоолександрівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції наших військ, намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя.

В операційній зоні в Курській області підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 28 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 61 авіаційного удару із застосуванням 89 керованих бомб, а також здійснив 404 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких 20 - із РСЗВ.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.