Українські воїни знищили ретранслятори "Гераней" та 5 пунктів управління дронами РФ

Упродовж 13 серпня та в ніч на 14 серпня підрозділи Сил оборони України уразили два наземні ретранслятори управління ударними дронами типу "Герань"/"Гербера" в районі Залізного Порту Херсонської області.

"Наземний ретранслятор забезпечує передачу сигналів управління та зв’язку між оператором і безпілотником, розширюючи дальність та стабільність його застосування", - йдеться у заяві.

Крім того, українські захисники завдали успішних ударів по п'яти пунктах управління дронами ворога у таких районах:

Часів Яр (Донецька область);

Залізний Порт (Херсонська область);

Лугове (Запорізька область);

Волфінський (Курська область, РФ);

Гордіївка (Курська область, РФ).

"Робота по ключових військових цілях противника триває. Сили оборони України послідовно знижують спроможності російського агресора застосовувати безпілотні системи та вести бойові дії", - наголосили у Генштабі ЗСУ.