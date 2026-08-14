Українські воїни знищили ретранслятори "Гераней" та 5 пунктів управління дронами РФ

Українські військові знищили два наземні ретранслятори для ударних дронів та п'ять пунктів управління безпілотниками ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.
Упродовж 13 серпня та в ніч на 14 серпня підрозділи Сил оборони України уразили два наземні ретранслятори управління ударними дронами типу "Герань"/"Гербера" в районі Залізного Порту Херсонської області.
"Наземний ретранслятор забезпечує передачу сигналів управління та зв’язку між оператором і безпілотником, розширюючи дальність та стабільність його застосування", - йдеться у заяві.
Крім того, українські захисники завдали успішних ударів по п'яти пунктах управління дронами ворога у таких районах:
"Робота по ключових військових цілях противника триває. Сили оборони України послідовно знижують спроможності російського агресора застосовувати безпілотні системи та вести бойові дії", - наголосили у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, вночі безпілотники атакували Москву та Ленінградську область. У районі порту Усть-Луга зафіксували пошкодження та пожежу. За даними місцевої влади, сили ППО знищили понад 50 дронів.
Крім того, повідомлялося про атаку на склад Wildberries у Тверській області, приблизно за 150 кілометрів від Москви. Уламки безпілотника пошкодили стіну будівлі, через що сталося короткочасне задимлення.