Украинские воины уничтожили ретрансляторы "Гераней" и 5 пунктов управления дронами РФ

В течение 13 августа и ночью на 14 августа подразделения Сил обороны Украины поразили два наземных ретранслятора управления ударными дронами типа "Герань"/"Гербера" в районе Железного Порта Херсонской области.

"Наземный ретранслятор обеспечивает передачу сигналов управления и связи между оператором и беспилотником, расширяя дальность и стабильность его применения", - говорится в заявлении.

Кроме того, украинские защитники нанесли успешные удары по пяти пунктам управления дронами врага в таких районах:

Часов Яр (Донецкая область);

Железный Порт (Херсонская область);

Луговое (Запорожская область);

Волфинский (Курская область, РФ);

Гордеевка (Курская область, РФ).

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Силы обороны Украины последовательно снижают способности российского агрессора применять беспилотные системы и вести боевые действия", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.