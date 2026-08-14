Украинские воины уничтожили ретрансляторы "Гераней" и 5 пунктов управления дронами РФ

Украинские военные уничтожили два наземных ретранслятора для ударных дронов и пять пунктов управления беспилотниками врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.
В течение 13 августа и ночью на 14 августа подразделения Сил обороны Украины поразили два наземных ретранслятора управления ударными дронами типа "Герань"/"Гербера" в районе Железного Порта Херсонской области.
"Наземный ретранслятор обеспечивает передачу сигналов управления и связи между оператором и беспилотником, расширяя дальность и стабильность его применения", - говорится в заявлении.
Кроме того, украинские защитники нанесли успешные удары по пяти пунктам управления дронами врага в таких районах:
"Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Силы обороны Украины последовательно снижают способности российского агрессора применять беспилотные системы и вести боевые действия", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Напомним, ночью беспилотники атаковали Москву и Ленинградскую область. В районе порта Усть-Луга зафиксированы повреждения и пожар. По данным местных властей, силы ПВО уничтожили более 50 дронов.
Кроме того, сообщалось об атаке на состав Wildberries в Тверской области, примерно в 150 километрах от Москвы. Обломки беспилотника повредили стену здания, из-за чего произошло кратковременное задымление.