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Украинские воины уничтожили ретрансляторы "Гераней" и 5 пунктов управления дронами РФ

13:57 14.08.2026 Пт
2 мин
Атака затронула не только оккупированные украинские территории, но и саму страну-агрессор
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинский военный (facebook.com bsp.donbas)

Украинские военные уничтожили два наземных ретранслятора для ударных дронов и пять пунктов управления беспилотниками врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

В течение 13 августа и ночью на 14 августа подразделения Сил обороны Украины поразили два наземных ретранслятора управления ударными дронами типа "Герань"/"Гербера" в районе Железного Порта Херсонской области.

"Наземный ретранслятор обеспечивает передачу сигналов управления и связи между оператором и беспилотником, расширяя дальность и стабильность его применения", - говорится в заявлении.

Кроме того, украинские защитники нанесли успешные удары по пяти пунктам управления дронами врага в таких районах:

  • Часов Яр (Донецкая область);
  • Железный Порт (Херсонская область);
  • Луговое (Запорожская область);
  • Волфинский (Курская область, РФ);
  • Гордеевка (Курская область, РФ).

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Силы обороны Украины последовательно снижают способности российского агрессора применять беспилотные системы и вести боевые действия", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Напомним, ночью беспилотники атаковали Москву и Ленинградскую область. В районе порта Усть-Луга зафиксированы повреждения и пожар. По данным местных властей, силы ПВО уничтожили более 50 дронов.

Кроме того, сообщалось об атаке на состав Wildberries в Тверской области, примерно в 150 километрах от Москвы. Обломки беспилотника повредили стену здания, из-за чего произошло кратковременное задымление.

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