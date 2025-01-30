Українські воїни завдали ракетного удару по станції управління "Орланом" (відео)
Українські захисники атакували станцію управління російським безпілотником "Орлан". По ній було завдано ракетного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" в Telegram.
Як розповіли в ОСУВ "Хортиця", розвідники 14-го полку безпілотних авіаційних комплексів виявили наземну станцію управління дронів.
Після цього розвідники скоригували успішний ракетний удар по ворожій позиції, який завдала реактивна артилерія.
Атака на ракетний арсенал
Нагадаємо, вчора, 29 січня, джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що українські захисники вдарили по 23-му ракетному арсеналу Міноборони Росії у Тверській області. Його атакували за допомогою безпілотників.
Місцеві жителі повідомляли про те, що після атаки вони почули щонайменше 20 вибухів.
Ще 29 січня дрони "прилетіли" по нафтоперекачувальній станції "Андреаполь". Вона є частиною Балтійської трубопровідної системи-2.
При цьому вночі 29 січня українським захисникам вдалося завдати удару по нафтопереробному заводу в місті Кстово.
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