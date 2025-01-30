Украинские воины нанесли ракетный удар по станции управления "Орланом" (видео)

Украинские защитники атаковали станцию управления российским беспилотником "Орлан". По ней был нанесен ракетный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица" в Telegram.

После этого разведчики скорректировали успешный ракетный удар по вражеской позиции, который нанесла реактивная артиллерия.

Как рассказали в ОСГВ "Хортица", разведчики 14-го полка беспилотных авиационных комплексов обнаружили наземную станцию управления дронов.

Атака на ракетный арсенал

Напомним, вчера, 29 января, источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что украинские защитники ударили по 23-й ракетному арсеналу Минобороны России в Тверской области. Его атаковали при помощи беспилотников.

Местные жители сообщали о том, что после атаки они услышали по меньшей мере 20 взрывов.

Еще 29 января дроны "прилетели" по нефтеперекачивающей станции "Андреаполь". Она является частью Балтийской трубопроводной системы-2.

При этом ночью 29 января украинским защитникам удалось нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кстово.

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