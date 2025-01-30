Украинские воины нанесли ракетный удар по станции управления "Орланом" (видео)
Украинские защитники атаковали станцию управления российским беспилотником "Орлан". По ней был нанесен ракетный удар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица" в Telegram.
Как рассказали в ОСГВ "Хортица", разведчики 14-го полка беспилотных авиационных комплексов обнаружили наземную станцию управления дронов.
После этого разведчики скорректировали успешный ракетный удар по вражеской позиции, который нанесла реактивная артиллерия.
Атака на ракетный арсенал
Напомним, вчера, 29 января, источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что украинские защитники ударили по 23-й ракетному арсеналу Минобороны России в Тверской области. Его атаковали при помощи беспилотников.
Местные жители сообщали о том, что после атаки они услышали по меньшей мере 20 взрывов.
Еще 29 января дроны "прилетели" по нефтеперекачивающей станции "Андреаполь". Она является частью Балтийской трубопроводной системы-2.
При этом ночью 29 января украинским защитникам удалось нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кстово.
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