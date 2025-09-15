Українські воїни залишили окупантів під Краматорськом без трьох гармат (відео)
Українські захисники знищили три гармати російських окупантів на Краматорському напрямку. Для цього вони використовували дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська України в Telegram.
Як зазначили в Сухопутних військах, оператори дронів 5 штурмової бригади методично знищують ворожу артилерію на Краматорському напрямку.
Зокрема, їм вдалося знищити три гармати:
- "Гіацинт-Б";
- "Д-30";
- "Мста-Б".
У Сухопутних військах звернули увагу, що тепер ці гармати більше ніколи не стрілятимуть.
Втрати росіян
Нагадаємо, раніше стало відомо, що вчора, 14 вересня, українські захисники знешкодили ще 910 російських солдатів.
Також українським воїнам лише за добу вдалося знищити 35 ворожих артилерійських систем та 84 одиниці автомобільної техніки.
Росіяни втратили і 323 безпілотники тактичного рівня.