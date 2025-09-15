Українські воїни залишили окупантів під Краматорськом без трьох гармат (відео)

Українські захисники знищили три гармати російських окупантів на Краматорському напрямку. Для цього вони використовували дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська України в Telegram.

Як зазначили в Сухопутних військах, оператори дронів 5 штурмової бригади методично знищують ворожу артилерію на Краматорському напрямку.



Зокрема, їм вдалося знищити три гармати: "Гіацинт-Б";

"Д-30";

"Мста-Б". У Сухопутних військах звернули увагу, що тепер ці гармати більше ніколи не стрілятимуть.