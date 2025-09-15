ua en ru
Украинские воины оставили оккупантов под Краматорском без трех пушек (видео)

Понедельник 15 сентября 2025 18:58
Украинские воины оставили оккупантов под Краматорском без трех пушек (видео) Иллюстративное фото: дроны украинских воинов уничтожают технику оккупантов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники уничтожили три пушки российских оккупантов на Краматорском направлении. Для этого они использовали дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска Украины в Telegram.

Как отметили в Сухопутных войсках, операторы дронов 5 штурмовой бригады методично уничтожают вражескую артиллерию на Краматорском направлении.

В частности, им удалось уничтожить три пушки:

  • "Гиацинт-Б";
  • "Д-30";
  • "Мста-Б".

В Сухопутных войсках обратили внимание, что теперь эти пушки больше никогда не будут стрелять.

Потери россиян

Напомним, ранее стало известно, что вчера, 14 сентября, украинские защитники обезвредили еще 910 российских солдат.

Также украинским воинам только за сутки удалось уничтожить 35 вражеских артиллерийских систем и 84 единицы автомобильной техники.

Россияне лишились и 323 беспилотников тактического уровня.

