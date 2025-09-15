Украинские воины оставили оккупантов под Краматорском без трех пушек (видео)

Украинские защитники уничтожили три пушки российских оккупантов на Краматорском направлении. Для этого они использовали дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска Украины в Telegram.

Как отметили в Сухопутных войсках, операторы дронов 5 штурмовой бригады методично уничтожают вражескую артиллерию на Краматорском направлении.



В частности, им удалось уничтожить три пушки:

"Гиацинт-Б";

"Д-30";

"Мста-Б".

В Сухопутных войсках обратили внимание, что теперь эти пушки больше никогда не будут стрелять.