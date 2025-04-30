Українські воїни вполювали цілий автопарк ворога: вантажівку, "буханку", БТР і танк

Сили оборони завдали удару по техніці російської армії на Східному напрямку фронту. Росіяни втратили не лише автомобілі, а ще й піхоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду.
Бійці підрозділу "PASKUDA GROUP" з протитанкового батальйону прицільно вдарили ударними дронами по російських позиціях.
"Розібрали живу силу противника та цілий автопарк: "буханки", вантажівку, БТР і танк", - розповіли у Третій штурмовій.
Також ЗСУ поцілили у легковик, набитий окупантами, які в паніці почали тікали навсібіч, та в боєкомплект, який ударною хвилею випалив усе навколо.
Кадри влучної роботи FPV-дронів Третьої штурмової показали на відео.
"Точні та швидкі ураження по ворогу без можливості втекти чи сховатись завдали бійці", - додали в Третій штурмовій.
УАЗ СВР (у розмовній мові - "Буханка", "Таблетка") - сімейство автомобілів Ульянівського автомобільного заводу, випускається з 1966 року. Автомобіль представлений у версіях: фургон, мікроавтобус, санітарний автомобіль, вантажівка з приводом на всі колеса.
СГР розшифровується як "старий вантажний ряд".
Автомобіль розроблено з оглядом на Jeep Forward Control (1956–1965).
Вантажопідйомність - 800 кг.
Днями українські воїни також завдали удару по логістиці і зв'язку російських окупантів на Куп'янському напрямку. Бійці з підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" знищили 19 вантажівок противника, два склади пально-мастильних матеріалів та один з боєприпасами, а також комплект супутникового зв’язку Starlink.
Також на Харківському напрямку прикордонники з 4-го прикордонного загону успішно застосували FPV-дрони для ураження ворожих цілей. Завдяки точним ударам було знищено один транспортний засіб, міномет, гармату, а також ліквідовано три позиції російських окупантів.
А пілоти батальйону безпілотних систем "Black Raven" бригади "Холодний Яр" знищили особовий склад і техніку ворога в найскладніших умовах на Краматорському напрямку. Оператори дронів розгромили російську інженерну машину розгородження ІМР-1, склади з боєприпасами, міномет та піхоту.
Нагадаємо, від початку війни російська армія втратила близько 951 960 солдатів. За останню добу Сили оборони України ліквідували ще 1100 російських загарбників.
Також українські захисники знищили 11 артсистем, 1 танк, 1 РСЗВ противника, а також 112 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
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