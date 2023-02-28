Українські воїни відбили понад 60 атак росіян на п'ятьох напрямках, - Генштаб

"Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках", - вказали у Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Окупанти обстріляли населені пункти Тимоновичі і Берилівка Чернігівської області, Старикове, Бруски, Бувалине, Кружок, Манухівка, Атинське, Порозок Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Кремінна, Діброва та Білогорівка Луганської області. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Лиман Перший, Гряниківка, Курилівка, Кислівка і Табаївка Харківської області, Новоселівське, Невське, Червонопопівка і Діброва - Луганської та Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Кліщіївка, Залізне, Озарянівка, Майорськ, Південне та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних наступів в напрямку Кам'янки, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Нетайлове, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Невельське, Мар'їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне та Вугледар.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них Времівка і Новопіль Донецької області, Комишуваха, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Оріхів та Новоандріївка Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало 25 населених пунктів Херсонської області, зокрема Гаврилівка, Качкарівка, Веселе, Тягинка, Інженерне, Антонівка, Берегове та Херсон.

Противник обмежує пересування цивільного населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. Зокрема в'їзд в населений пункт Промінь дозволено тільки громадянам з місцевою реєстрацією та за наявністю спеціальної перепустки.

Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони знищили 11 іранських ударних БПЛА типу "Шахед-136" та 1 - типу "Зала".

Наша авіація завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та дві позиції протиповітряної оборони.