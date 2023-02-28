Украинские воины отбили более 60 атак россиян на пяти направлениях, - Генштаб

"За минувшие сутки наши воины отбили более 60 атак противника на указанных направлениях", - указали в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок врага не обнаружено.

Оккупанты обстреляли населенные пункты Тимоновичи и Бериловка Черниговской области, Стариковое, Бруски, Бывалино, Кружок, Мануховка, Атинское, Порозок Сумской области и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Площадка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Лиман Первый, Гряниковка, Куриловка, Кисловка и Табаевка Харьковской области, Новоселовское, Невское, Краснопоповка и Диброва - Луганской и Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Берховка, Ягодное и Бахмут Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Железнянское, Дубово-Василевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Клещиевка, Железное, Озаряновка, Майорск, Южный и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных наступлений в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Нетайлово, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Невельское, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Нескучное и Угледар.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них Времовка и Новополь Донецкой области, Камышеваха, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Орехов и Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали 25 населенных пунктов Херсонской области, в частности Гавриловка, Качкаровка, Веселое, Тягинко, Инженерное, Антоновка, Берегово и Херсон.

Противник ограничивает передвижение гражданского населения на временно захваченной территории Херсонской области. В частности въезд в населенный пункт Проминь разрешен только гражданам с местной регистрацией и при наличии специального пропуска.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили 11 иранских ударных БПЛА типа "Шахед-136" и 1 - типа "Зал".

Наша авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения окупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и две позиции противовоздушной обороны.