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Українські воїни вдарили по заводу під Москвою, де виробляють бойові частини для "Шахедів"

Ілюстративне фото: по заводу під Москвою, де виробляють боєприпаси, був "приліт" (facebook.com/MchsRussia)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники в ніч на 7 липня атакували "Краснозаводський хімічний завод". Там росіяни, зокрема, виробляють бойові частини для дронів-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.

Як зазначили в Генштабі, атаку провели підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"На підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів і боєприпасів, зокрема, термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed", - уточнило військове командування.

Серію вибухів зафіксували в районі міста Краснозаводськ. У сусідніх населених пунктах після цього почала пересуватися пожежна техніка.

У Генштабі розповіли, що результати атаки уточнюють.

"Краснозаводський хімічний завод"

Варто зауважити, що "Краснозаводський хімічний завод", розташований у Сергієво-Посадському районі Московської області, спеціалізується на виробництві компонентів подвійного призначення, включно з елементами для боєприпасів і промисловими вибуховими речовинами.

Підприємство має стратегічне значення для оборонної промисловості Росії і включено до переліку об'єктів, пов'язаних із забезпеченням потреб Міноборони РФ. Завод довгий час залишався закритим для широкої громадськості, а інформація про його виробництво суворо контролювалася.

До слова, чутки про атаку на хімзавод у Підмосков'ї з'явилися ще сьогодні, 7 липня, вранці.

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