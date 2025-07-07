Українські воїни вдарили по заводу під Москвою, де виробляють бойові частини для "Шахедів"

"Краснозаводський хімічний завод"

Варто зауважити, що "Краснозаводський хімічний завод", розташований у Сергієво-Посадському районі Московської області, спеціалізується на виробництві компонентів подвійного призначення, включно з елементами для боєприпасів і промисловими вибуховими речовинами.

Підприємство має стратегічне значення для оборонної промисловості Росії і включено до переліку об'єктів, пов'язаних із забезпеченням потреб Міноборони РФ. Завод довгий час залишався закритим для широкої громадськості, а інформація про його виробництво суворо контролювалася.

До слова, чутки про атаку на хімзавод у Підмосков'ї з'явилися ще сьогодні, 7 липня, вранці.

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