Украинские воины ударили по заводу под Москвой, где производят боевые части для "Шахедов"

"Краснозаводский химический завод"

Стоит заметить, что "Краснозаводский химический завод", расположенный в Сергиево-Посадском районе Московской области, специализируется на производстве компонентов двойного назначения, включая элементы для боеприпасов и промышленные взрывчатые вещества.

Предприятие имеет стратегическое значение для оборонной промышленности России и включено в перечень объектов, связанных с обеспечением нужд Минобороны РФ. Завод долгое время оставался закрытым для широкой общественности, а информация о его производстве строго контролировалась.

К слову, слухи об атаке на химзавод в Подмосковье появились еще сегодня, 7 июля, утром.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.