У Підмосков’ї заявляють про атаку на хімзавод: що відомо про вибухи на військовому підприємстві

У Підмосков’ї повідомляють про атаку на хімзавод у Краснозаводську. Завод виробляє важливі компоненти для оборонної промисловості РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA та Telegram-канал голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

У місцевих чатах пишуть про ймовірну атаку по об’єкту.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Також не повідомляється про масштаби ураження, постраждалих чи наслідки для цивільного населення.

Як пишуть, Краснозаводський хімічний завод є одним із ключових оборонних підприємств Росії, що входить до структури держкорпорації "Ростех".

Він спеціалізується на виробництві засобів захисту для літальних апаратів, антитерористичного обладнання та продукції за держзамовленням для Міноборони, МВС та інших силових відомств РФ.

Завод має статус містоутворювального підприємства у Краснозаводську.

Реакція ЦПД

За словами Коваленка, у Московській області РФ атакували Краснозаводський хімічний завод, де виробляють вибухові речовини, порохи та компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння.

Він підкреслив, що це важлива ланка в технологічному ланцюгу забезпечення російської армії артилерійськими снарядами, реактивними системами залпового вогню і балістичними ракетами.