Українські воїни ССО записали сьогодні відео з Бахмута

Українські військові сьогодні, 21 травня записали відео з Бахмута. Бійці заявили, що місто розтрощене, але нескорене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

"Воїни ССО України вирушають на бойову задачу крізь розтрощене, але нескорене місто", - заявили в ЗСУ.

Вони розповіли, що саме так виглядає шлях до української перемоги. Він тяжкий та ризикований.

"Єдиний вибір всіх, хто став на захист України, всіх для кого війна стала роботою і покликанням водночас", - наголосили бійці ССО.

Ситуація в Бахмуті

Вчора керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про нібито повний контроль над містом, що мовби був досягнутий його найманцями. Проте, українські чиновники та президент категорично спростували ці заяви, стверджуючи, що військові Збройних Сил України все ще перебувають у Бахмуті, а бойові дії тривають.

Сьогодні, заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові утримують місто в напівоточенні та продовжують контролювати певну частину Бахмута.

Нагадаємо, що бійці 3-ї окремої штурмової бригади заявили, що змогли просунутись на 700 метрів углиб околиць Бахмута.

РБК-Україна розкривало усі подробиці щодо ситуації довкола Бахмуту.

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