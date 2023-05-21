Оборонна операція триває. ЗСУ показали знищення ворожої техніки під Бахмутом
Українські військові під Бахмутом знищили майже десять одиниць військової техніки окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.
Робота 3-ї окремої штурмової бригади дозволила знищити 9 одиниць ворожої техніки:
- один танк;
- 4 ББМ;
- 4 автомобілі.
"Оборонна операція продовжується", - додав командувач Сухопутних військ.
Ситуація в Бахмуті
Голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вчора, 20 травня, заявив, що його найманці нібито змогли встановити повний контроль над Бахмутом. Однак це спростували як українські чиновники, так і сам президент, наголошуючи, військові ЗСУ досі в місті, а бої тривають.
Водночас сьогодні заступник міністра оборони Ганни Маляр запевнила, що українські воїни взяли Бахмут у напівоточення та продовжили зберігати контроль над частиною міста.
Зауважимо, що бійці 3-ї окремої штурмової бригади просунулись на околицях Бахмута ще на 700 м углиб.
"1730м у довжину, та в глиб - ще 700м зачищеної від ворога території. При спробі повернути відбиті раніше українськими бійцями позиції, підрозділи 72-ї бригади ЗС РФ зазнали поразки - розбиті у мотлох", - повідомили вони на своїй сторінці в Facebook.
РБК-Україна розкривало усі подробиці щодо ситуації довкола Бахмуту.
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