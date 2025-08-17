Українські воїни просунулися на півночі Сумської області, - Генштаб

Бої у Сумській області

Росіяни посилили наступальні дії на кордоні Сумської області протягом останніх місяців. Армія РФ хоче створити так звану "буферну зону".

У ДПСУ повідомляли, що у прикордонних районах активно діють ДРГ та малі штурмові групи ворога. За даними британської розвідки, останніми тижнями війська РФ не досягли жодних помітних успіхів у Сумській області.

Нещодавно Сили оборони звільнили та зачистили від російських окупантів село Безсалівка у Сумській області.