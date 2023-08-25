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Українські воїни просунулися на Мелітопольському напрямку, є успіхи під Бахмутом

Бахмут, П'ятниця 25 серпня 2023 08:29
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Українські воїни просунулися на Мелітопольському напрямку, є успіхи під Бахмутом Фото: українські бійці просуваються на двох напрямках (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські воїни продовжують наступ на двох напрямках - Мелітопольському та Бахмутському. Захисники мають локальні успіхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Мелітопольський напрямок

Українські військові на напрямках Новоданилівка - Новопрокопівка та Мала Токмачка - Очеретувате у Запорізькій області мали успіх. Захисники закріплюються на досягнутих рубежах, а також працюють артилерією по виявлених цілях противник, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Українські воїни просунулися на Мелітопольському напрямку, є успіхи під Бахмутом

скриншот deepstatemap.live

Бахмут

ЗСУ продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку. Сили оборони ведуть наступ південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Атаки окупантів

Як зазначив речник, російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

"Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - додав Ковальов.

Також Сили оборони продовжують стримувати наступ загарбників на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Тривають важкі бої. За добу відбулося 35 бойових зіткнень.

Україна продовжує контрнаступ

Нагадаємо, цього літа наші захисники розпочали наступальні дії на півдні України. ЗСУ звільнили понад 10 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Нещодавно українські бійці зайшли у населений пункт Роботине Запорізької області та встановили там український прапор.

Також ЗСУ продовжують наступ на флангах під Бахмутом. Як зазначає військове командування, там теж є успіхи.

Більше про головні події на фронті та про те, де готується прорив - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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