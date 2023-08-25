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Украинские воины продвинулись на Мелитопольском направлении, есть успехи под Бахмутом

Бахмут, Пятница 25 августа 2023 08:29
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Украинские воины продвинулись на Мелитопольском направлении, есть успехи под Бахмутом Фото: украинские бойцы продвигаются на двух направлениях (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские воины продолжают наступление на двух направлениях - Мелитопольском и Бахмутском. Защитники имеют локальные успехи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Мелитопольское направление

Украинские военные на направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Очеретуватое в Запорожской области имели успех. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах, а также работают артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинские воины продвинулись на Мелитопольском направлении, есть успехи под Бахмутом

скриншот deepstatemap.live

Бахмут

ВСУ продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. Силы обороны ведут наступление к югу от города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах.

Атаки оккупантов

Как отметил спикер, российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

"Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - добавил Ковалев.

Также Силы обороны продолжают сдерживать наступление захватчиков на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Идут тяжелые бои. За сутки произошло 35 боевых столкновений.

Украина продолжает контрнаступление

Напомним, этим летом наши защитники начали наступательные действия на юге Украины. ВСУ освободили более 10 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Недавно украинские бойцы вошли в населенный пункт Роботино Запорожской области и установили там украинский флаг.

Также ВСУ продолжают наступление на флангах под Бахмутом. Как отмечает военное командование, там тоже есть успехи.

Больше о главных событиях на фронте и о том, где готовится прорыв - читайте в материале РБК-Украина.

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