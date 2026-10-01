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Українські воїни прорвалися вперед на Сумщині, - ISW

10:01 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: ЗСУ знову відкинули армію РФ (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Сили оборони України змогли просунутися вперед на північ від міста Суми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з даними аналітиків, бійці ЗСУ мають просування на північ від Корчаківки неподалік Сум.

На тлі останніх подій російські джерела заявляють про нібито просування армії РФ на півночі Сумської області, однак жодних доказів цим словам немає.

На півночі Харківської області російські війська 29-30 вересня продовжували наступальні дії, однак підтверджених успіхів не мали. Відомо, що на цій ділянці фронту ЗСу проводили успішні контратаки.

Аналогічна ситуація спостерігалася на Куп'янському напрямку, де російські сили також не змогли просунутися вперед через супротив Сил оборони.

Українські військові водночас продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах в окупованій Луганській області. За даними Генерального штабу ЗСУ, 30 вересня українські сили уразили командно-спостережний пункт російських військ у Лисичанську, а також військово-ремонтну базу в Старобільську.

29-30 вересня російські війська також здійснювали наступальні дії в районі Лимана, проте підтвердженого просування не зафіксовано. Українські сили продовжували контратакувати на цій ділянці.

Російські джерела також продовжують поширювати брехню про успіхи своїх військ на Лиманському напрямку, не визнаючи результатів Сил оборони у межах операції "Вівальді".

На Костянтинівському напрямку 29-30 вересня російські сили зосередили наступальні дії поблизу Костянтинівки та на південний захід від міста, а також рухалися у напрямку Олексієво-Дружківки. Водночас підтвердженого просування російських військ не зафіксовано. Відомо, що ЗСУпроводили контратаки на північ та північний захід від Костянтинівки.

Крім того, ЗСУ продовжили завдавати ударів середньої дальності по військових об'єктах російських сил на окупованій території Донецької області.

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Сумська областьЗбройні сили УкраїниВійська РФВійна Росії проти України