Согласно данным аналитиков, бойцы ВСУ имеют продвижение к северу от Корчаковки неподалеку от Сум.

На фоне последних событий российские источники заявляют о якобы продвижении армии РФ на севере Сумской области, однако никаких доказательств этим утверждениям нет.

На севере Харьковской области российские войска 29-30 сентября продолжали наступательные действия, однако подтвержденных успехов не имели. Известно, что на этом участке фронта ВСУ проводили успешные контратаки.

Аналогичная ситуация наблюдалась на Купянском направлении, где российские силы также не смогли продвинуться вперед из-за сопротивления Сил обороны.

Украинские военные одновременно продолжали наносить удары по российским военным объектам в оккупированной Луганской области. По данным Генерального штаба ВСУ, 30 сентября украинские силы поразили командно-наблюдательный пункт российских войск в Лисичанске, а также военно-ремонтную базу в Старобельске.

29-30 сентября российские войска также совершали наступательные действия в районе Лимана, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано. Украинские силы продолжали контратаковать на этом участке.

Российские источники также продолжают распространять ложные заявления об успехах своих войск на Лиманском направлении, не признавая результаты действий Сил обороны в рамках операции "Вивальди".

На Константиновском направлении 29-30 сентября российские силы сосредоточили наступательные действия вблизи Константиновки и юго-западнее города, а также двигались в направлении Алексеево-Дружковки. В то же время подтвержденного продвижения российских войск не зафиксировано. Известно, что ВСУ проводили контратаки к северу и северо-западу от Константиновки.

Кроме того, ВСУ продолжили наносить удары средней дальности по военным объектам российских сил на оккупированной территории Донецкой области.