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Українські воїни на півдні знищили два термінали Starlink росіян та 16 гармат

Ілюстративне фото: ЗСУ на півдні знищили два термінали Starlink, якими користувалися росіяни (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військовослужбовці на півдні завдали вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Бійцям вдалося знищити два Starlink окупантів, човен і аж 16 гармат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня.

Загалом, за інформацією військових, протягом доби на півдні отримали підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 127 осіб.

Крім того, ворог втратив 48 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

  • 16 гармат
  • 3 міномети
  • 20 одиниць автобронетехніки 
  • 3 розвідувальні БПЛА
  • 1 станція радіоелектронної боротьби
  • 2 супутникові термінали “Starlink”
  • 1 камера відеоспостереження 
  • 1 човен
  • 1 квадроцикл

Разом з тим було знищено 3 польові пункти боєпостачання, 2 спостережні пункти, 3 бліндажі, трансформатор, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління безпілотниками та ретранслятор управління дронами.

Starlink в окупантів на фронті

Нагадаємо, що ще від початку вторгнення РФ фіксувалися випадки використання росіянами терміналів Starlink на фронті. Однак згодом це набуло більших масштабів. ЗМІ писали, що РФ може отримувати супутникові пристрої Starlink в обхід санкцій через Дубай. Втім, засновник американської компанії SpaceX, яка виготовляє ці платформи стверджував, що поставки росіянам Starlink нібито неможливі навіть через треті країни. Втім, в Конгресі США все ж ініціювали розслідування через появу супутникових терміналів в руках російських загарбників.

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