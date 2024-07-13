Українські воїни на півдні знищили два термінали Starlink росіян та 16 гармат

Нагадаємо, що ще від початку вторгнення РФ фіксувалися випадки використання росіянами терміналів Starlink на фронті. Однак згодом це набуло більших масштабів. ЗМІ писали, що РФ може отримувати супутникові пристрої Starlink в обхід санкцій через Дубай. Втім, засновник американської компанії SpaceX, яка виготовляє ці платформи стверджував, що поставки росіянам Starlink нібито неможливі навіть через треті країни. Втім, в Конгресі США все ж ініціювали розслідування через появу супутникових терміналів в руках російських загарбників.

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