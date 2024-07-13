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Украинские воины на юге уничтожили два терминала Starlink россиян и 16 пушек

Иллюстративное фото: ВСУ на юге уничтожили два терминала Starlink, которыми пользовались россияне (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военнослужащие на юге нанесли огненное поражение по местам дислокации врага, огневых позициях и тылах. Бойцам удалось уничтожить два Starlink оккупантов, лодку и 16 пушек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга.

В целом, по информации военных, за сутки на юге получили подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 127 человек.

Кроме того, враг потерял 48 единиц вооружения и военной техники, из них:

  • 16 пушек
  • 3 миномета
  • 20 единиц автобронетехники
  • 3 разведывательные БПЛА
  • 1 станция радиоэлектронной борьбы
  • 2 спутниковых терминала "Starlink"
  • 1 камера видеонаблюдения
  • 1 лодка
  • 1 квадроцикл

Вместе с тем были уничтожены 3 полевых пункта боеснабжения, 2 наблюдательных пункта, 3 блиндажа, трансформатор, состав материально-технических средств, пункт управления беспилотниками и ретранслятор управления дронами.

Starlink у оккупантов на фронте

Напомним, что еще с начала вторжения РФ фиксировались случаи использования россиянами терминалов Starlink на фронте. Однако впоследствии это приобрело больших масштабов. СМИ писали, что РФ может получать спутниковые устройства Starlink в обход санкций через Дубай. Впрочем, основатель американской компании SpaceX, производящей эти платформы, утверждал, что поставки россиянам Starlink якобы невозможны даже через третьи страны. Впрочем, в Конгрессе США все же инициировали расследование из-за появления спутниковых терминалов в руках российских захватчиков.

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