У Сенаті вимагають розслідувати маніпуляції Маска з доступом до Starlink в Україні

Сенат США повинен провести розслідування щодо SpaceX після того, як Ілон Маск визнав, що заблокував Україні доступ до супутникової мережі Starlink під час атаки на російські військові кораблі біля узбережжя Криму.

Про це заявила сенатор Елізабет Уоррен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Конгресу необхідно розслідувати, що тут сталося, і чи є у нас адекватні інструменти, щоб гарантувати, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером", - заявила демократ із Массачусетсу.

Очікується, що Маск, генеральний директор SpaceX, буде серед керівників технологічної галузі, які візьмуть участь у закритій зустрічі із сенаторами в Капітолії у середу, 13 вересня.

Уоррен, член комітету збройних сил, заявила, що вона також хоче, щоб Міністерство оборони вивчило свої контрактні відносини з компанією.

Голова комітету зі збройних сил Джек Рід, демократ із Род-Айленда, також заявив, що він стурбований цією проблемою з огляду на те, що уряди традиційно контролюють супутники, а президенти самі вирішують, що з ними робити.

Він сказав, що відбулися дуже позитивні зміни в тому, що SpaceX знизила вартість доступу в космос, у тому числі для запусків з метою національної безпеки, "але у нього не може бути останнього слова, коли справа стосується національної безпеки", - сказав він. Масці.

Скандальна історія з Маском

Маск 7 вересня опублікував у своїй соціальній мережі X, раніше відомій як Twitter, свою думку після того, як версія цієї історії з'явилася у новій біографії Маска Уолтера Айзексона.

"Від державних органів надійшов екстрений запит на активацію Starlink на всьому шляху до Севастополя, - написав Маск. - Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, що стоїть на якорі. Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX була б явно замішана у великому акті війни та ескалації конфлікту".

Пізніше Маск висловив підтримку США: "Я громадянин США і маю тільки цей паспорт. Що б не трапилося, я боротимуся за Америку і помру в ній. Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і зрадник, то це ті, хто мене так називає".

Хоча SpaceX отримала контракти Пентагону на запуск супутників-шпигунів, вона не мала оборонних контрактів на використання Starlink в Україні в той час, коли лідери цієї країни попросили Маска розширити покриття на випадок атаки на російські військові кораблі. Міністерство оборони США сплачує використання Starlink в Україні.