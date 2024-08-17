Українські воїни атакували три важливі об'єкти окупантів: ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 132 бойових зіткнення. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника, двох артилерійських системах, двох засобах ППО та трьох інших важливих об’єктах окупантів.

Ситуація на напрямках:

На Харківському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбувалося 12 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глушківки, Кругляківки та Андріївки. Також агресор двічі атакував у бік Лозової.

На Лиманському напрямку ворог здійснив вісім штурмів неподалік Невського, Макіївки, Торського та Діброви.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 10 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази в районах Григорівки і Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 13 атак неподалік Білої Гори, Північного, Залізного, Неліпівки, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку захисники зупинили 51 атаку в районах 15 різних населених пунктів. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Новожеланного, Гродівки та у бік Зеленого Поля. Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу Гродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 17 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Георгіївки та Олександрівки.

На Времівському напрямку противник здійснив одну атаку в бік Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку зафіксовано один штурм позицій в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів три невдалих штурми. Крім того, завдав авіаудару.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність.



Триває операція в Курській області - українські воїни успішно просуваються вперед. Російські військовослужбовці, обираючи життя, продовжують здаватися у полон.