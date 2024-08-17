Украинские воины атаковали три важных объекта оккупантов: ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 132 боевых столкновения. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, двум артиллерийским системам, двум средствам ПВО и трем другим важным объектам оккупантов.

Ситуация на направлениях:

На Харьковском направлении произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении в сутки происходило 12 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Глушковки, Кругляковки и Андреевки. Также агрессор дважды атаковал в сторону Лозовой.

На Лиманском направлении враг совершил восемь штурмов неподалеку от Невского, Макеевки, Торского и Дибровы.

На Северском направлении украинские защитники отражали 10 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Григорьевки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 13 атак неподалеку от Белой Горы, Северного, Железного, Нелиповки, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении защитники остановили 51 атаку в районах 15 разных населенных пунктов. Активнее всего российские оккупанты действовали вблизи Воздвиженки, Новожеланного, Гродовки и в сторону Зеленого Поля. Самая большая концентрация вражеских атак зафиксирована вблизи Гродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 17 атак у Красногоровки, Константиновки, Георгиевки и Александровки.

На Времивском направлении противник совершил одну атаку в сторону Константиновки.

На Ореховском направлении зафиксирован один штурм позиций в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел три неудачных штурма. Кроме того, нанес авиаудару.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие.



Продолжается операция в Курской области - украинские воины успешно продвигаются вперед. Российские военнослужащие, выбирая жизнь, продолжают сдаваться в плен.