Украинские воины атаковали три важных объекта оккупантов: ситуация на фронте

Украинские защитники за прошедшие сутки нанесли удары по целям врага. ВСУ атаковали три важных объекта оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За минувшие сутки на фронте произошло 132 боевых столкновения. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, двум артиллерийским системам, двум средствам ПВО и трем другим важным объектам оккупантов.
На Харьковском направлении произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.
На Купянском направлении в сутки происходило 12 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Глушковки, Кругляковки и Андреевки. Также агрессор дважды атаковал в сторону Лозовой.
На Лиманском направлении враг совершил восемь штурмов неподалеку от Невского, Макеевки, Торского и Дибровы.
На Северском направлении украинские защитники отражали 10 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Переездного.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Григорьевки и Часового Яра.
На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 13 атак неподалеку от Белой Горы, Северного, Железного, Нелиповки, Нью-Йорка и Торецка.
На Покровском направлении защитники остановили 51 атаку в районах 15 разных населенных пунктов. Активнее всего российские оккупанты действовали вблизи Воздвиженки, Новожеланного, Гродовки и в сторону Зеленого Поля. Самая большая концентрация вражеских атак зафиксирована вблизи Гродовки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 17 атак у Красногоровки, Константиновки, Георгиевки и Александровки.
На Времивском направлении противник совершил одну атаку в сторону Константиновки.
На Ореховском направлении зафиксирован один штурм позиций в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел три неудачных штурма. Кроме того, нанес авиаудару.
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