Українські воїни атакували російського "Стального коня" та Ільський НПЗ

Нафтопровід "Дружба"

Як зазначає Генштаб, підрозділи ракетних військ і артилерії, а також Сил безпілотних систем уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області.

Станція входить до комплексу магістрального нафтопроводу "Стальной конь", потужність перекачування якого складає 10,5 млн тонн. Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів для російської окупаційної армії.

"Зафіксовано численні влучання з подальшим виникненням пожежі в районі насосної станції та резервуарного парку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр"), атакований об'єкт має стратегічне значення для транспортування нафтопродуктів із білоруських НПЗ в Росію, зокрема з Мозирського та Новополоцького заводів.



Ільський НПЗ

Також вночі підрозділи Сил спеціальних операцій атакували потужності Ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. Цей НПЗ щороку переробляє 6,42 млн тонн нафти та залучений у забезпеченні окупаційних сил.

Фіксувалися вибухи та пожежа в районі НПЗ.

Інші удари

Генштаб додав, що також підтверджено успішні влучання по місцях дислокації особового складу окупантів та складах матеріально-технічного забезпечення російських військових частин у Курській області.