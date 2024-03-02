Українські водії владнали конфлікт з польською поліцією біля Корчови, - Генконсул

За словами дипломата, нам вдалося переконати польську поліцію не застосовувати санкції щодо українських водіїв за несанкціоноване зібрання та "узгодити формат подальшої взаємодії між водіями, протестувальниками і поліцією, аби в подальшому не допустити ескалації між усіма сторонами".

Такий формат передбачає, що на переговори з польськими фермерами українські водії будуть йти групами по 2-3 людини, попередньо попередивши про це патрульних поліцейських. Крім того, до продовольчого магазину неподалік українці зможуть ходити групами до 10 людей.

Також він додав, що українські водії через консульство передали місцевій адміністрації та командувачам Люблінського й Підкарпатського воєводств вимоги щодо збільшення кількості фур, які можуть проїжджати щогодини через польських протестувальників.

Крім того, водії, які тривалий час перебувають у черзі, вимагають забезпечення їжею, водою та мобільними душами. Українські ж дипломати просять, щоб у місцях очікування постійно чергували карети швидкої допомоги.

Блокування біля Корчови

У п'ятницю зранку на прикордонному пункті Корчова поліція повідомила про зменшення кількості авто, які можуть перетнути кордон. Протестувальники встановили ліміт в одну машину на годину.

Українські водії пішли на переговори з мітингарями, проте польська поліція не дозволила їм підійти до польських протестувальників, оточила їх і навіть не дозволяла повернутися до своїх машин.Блокування тривало близько двох годин.

У поліції звинувачують українських водіїв, що вони у відповідь також намагалися заблокувати дорогу. Проте вони відкидають ці звинувачення. У посольстві України в Польщі заявили, що вони постійно підтримують діалог з польською поліцією.