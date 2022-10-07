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Українські військові звільнили сім населених пунктів в Луганській області, - Гайдай

Фото: Українські військові звільнили сім населених пунктів в Луганській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 7 жовтня, бійцям Збройних сил України вдалося звільнити від російських окупантів уже сім населених пунктів Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"На сьогоднішній день вже сім населених пунктів Луганської області під контролем Збройних сил України", - заявив Гайдай.

Очільник області додав, що і надалі намагаються не називати назви цих населених пунктів. Проте це не стосується Греківки, оскільки боєць ЗСУ зробив відповідне фото, на якому було видно населений пункт.

Гайдай додав, що йде рух з напрямку Лиману у бік Сватового та звільняються населені пункти Луганської області.

Нагадаємо, що Гайдай підтвердив звільнення Греківки на Сватівському напрямку.

Нагадаємо, що раніше Збройні сили України розпочали деокупацію Луганської області.

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ЛуганськВійна в Україні