Украинские военные освободили семь населенных пунктов в Луганской области, - Гайдай

В пятницу, 7 октября, бойцам Вооруженных сил Украины удалось освободить от российских оккупантов уже семь населенных пунктов Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"На сегодняшний день уже семь населенных пунктов Луганской области под контролем Вооруженных сил Украины", - заявил Гайдай.
Глава области добавил, что и дальше пытаются не называть названия этих населенных пунктов. Однако это не касается Грековки, поскольку боец ВСУ сделал соответствующее фото, на котором был виден населенный пункт.
Напомним, что Гайдай подтвердил освобождение Грековки на Сватовском направлении.
Напомним, что ранее Вооруженные силы Украины приступили к деоккупации Луганской области.
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