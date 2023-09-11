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Украинские военные освободили почти 5 кв. км на Таврическом направлении за неделю

Понедельник 11 сентября 2023 13:13
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Украинские военные освободили почти 5 кв. км на Таврическом направлении за неделю Иллюстративное фото: украинские военные освободили почти 5 кв. км на Таврическом направлении за неделю (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

За прошедшую неделю украинские защитники деоккупировали 4,8 кв. км территории на Таврическом направлении. В общей сложности на этом направлении освободили уже почти 260 кв.км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

Ситуация на юге

На Мелитопольском направлении продолжаются наступательные действия. Наши военные имеют успех в направлении южнее Работино и западнее Вербового.

За неделю наши защитники освободили 4,8 кв. км территории на Таврическом направлении. Речь идет о юге, включая часть Донецкой области. В целом оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" освободила 256,5 кв. км. земель.

Между тем, на Запорожском и Херсонском направлениях россияне находятся в обороне. Они продолжают обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, при этом активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет".

Ситуация на востоке

На Купянском направлении продолжаются бои. Украинские бойцы успешно отразили вражеские атаки в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне продолжают перегруппировку войск. Они ведут безуспешные наступательные действия в районах Берестово Харьковской области и Новосселевское, Новоегоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты стремятся остановить наше наступление. Так, они безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Железнянское, Орехово-Василовка, Богдановка Донецкой области.

В то же время Силы обороны продвигаются и имеют частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки. Они вытесняют захватчиков с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшую неделю на Бахмутском направлении было освобождено 2 кв.км. В общей сложности вокруг Бахмута деоккупировано 49 кв. км.

Между тем, на Авдеевском и Марьинском направлениях россияне сосредотачивали основные усилия на ведении наступательных действий для установления полного контроля над Марьинкой и окружения Авдеевки. Наши защитники не дают врагу осуществить его планы.

Россияне также вели безуспешные наступательные действия в районах Керамик, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Пречистовка Донецкой области.

В результате штурмовых действий ВСУ заняли часть Опытного и имеют частичный успех в Новомайорском районе. Однако ситуация очень изменчива. Продолжаются бои и возможное изменение позиций и самой ситуации.

Контрнаступление ВСУ

В течение прошлой недели Силы обороны Украины освободили около 1,5 кв. км на южном фронте.

В частности, есть успехи в районе Работино на Мелитопольском направлении. Так, в течение последней недели ВСУ освободили часть Опытного под Донецком. Они закрепляются на достигнутых рубежах.

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