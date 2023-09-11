Украинские военные освободили почти 5 кв. км на Таврическом направлении за неделю
За прошедшую неделю украинские защитники деоккупировали 4,8 кв. км территории на Таврическом направлении. В общей сложности на этом направлении освободили уже почти 260 кв.км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.
Ситуация на юге
На Мелитопольском направлении продолжаются наступательные действия. Наши военные имеют успех в направлении южнее Работино и западнее Вербового.
За неделю наши защитники освободили 4,8 кв. км территории на Таврическом направлении. Речь идет о юге, включая часть Донецкой области. В целом оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" освободила 256,5 кв. км. земель.
Между тем, на Запорожском и Херсонском направлениях россияне находятся в обороне. Они продолжают обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, при этом активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет".
Ситуация на востоке
На Купянском направлении продолжаются бои. Украинские бойцы успешно отразили вражеские атаки в районе Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении россияне продолжают перегруппировку войск. Они ведут безуспешные наступательные действия в районах Берестово Харьковской области и Новосселевское, Новоегоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении оккупанты стремятся остановить наше наступление. Так, они безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Железнянское, Орехово-Василовка, Богдановка Донецкой области.
В то же время Силы обороны продвигаются и имеют частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки. Они вытесняют захватчиков с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
За прошедшую неделю на Бахмутском направлении было освобождено 2 кв.км. В общей сложности вокруг Бахмута деоккупировано 49 кв. км.
Между тем, на Авдеевском и Марьинском направлениях россияне сосредотачивали основные усилия на ведении наступательных действий для установления полного контроля над Марьинкой и окружения Авдеевки. Наши защитники не дают врагу осуществить его планы.
Россияне также вели безуспешные наступательные действия в районах Керамик, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Пречистовка Донецкой области.
В результате штурмовых действий ВСУ заняли часть Опытного и имеют частичный успех в Новомайорском районе. Однако ситуация очень изменчива. Продолжаются бои и возможное изменение позиций и самой ситуации.
Контрнаступление ВСУ
В течение прошлой недели Силы обороны Украины освободили около 1,5 кв. км на южном фронте.
В частности, есть успехи в районе Работино на Мелитопольском направлении. Так, в течение последней недели ВСУ освободили часть Опытного под Донецком. Они закрепляются на достигнутых рубежах.
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