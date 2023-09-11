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ЗСУ звільнили 1,5 кв. км на південному фронті, є просування в районі Роботиного, - Маляр

Україна, Понеділок 11 вересня 2023 09:08
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ЗСУ звільнили 1,5 кв. км на південному фронті, є просування в районі Роботиного, - Маляр Фото: Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Сили оборони України протягом минулого тижня звільнили близько 1,5 кв. км на південному фронті. У районі Роботиного на Мелітопольському напрямку є успіхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"На півдні тривають наступальні дії. Наші Збройні сили стикаються із серйозними перепонами з боку ворога, але вже подекуди прорвана перша лінія вперед і наші війська рухаються далі", - сказала вона.

За її словами, на цьому напрямку є просування і певні успіхи. "За минулий тиждень в нас там 1,5 кв. км звільнено", - додала чиновниця.

ЗСУ звільнили 1,5 кв. км на південному фронті, є просування в районі Роботиного, - Малярhttps://deepstatemap.live/

"У ході наступальних дій минулого тижня в нас були успіхи південніше н.п. Роботине і західніше н.п. Вербове. В тих районах, де є успіхи, наші Збройні сили закріплюються", - сказала Маляр.

Бої в районі Роботиного

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. За цей час ЗСУ звільнили близько десяти населених пунктів на півдні. Останнім звільненим населеним пунктом було Роботине.

Британська розвідка припускає, що Росія перекинула до Роботиного підрозділи з інших напрямків. Це може ослабити її наступ на інших ділянках фронту.

Командувач угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський каже, що ЗСУ перебувають між першою та другою лініями оборони. За його словами, на першу лінію Росія витратила близько 60% часу та ресурсів, на другу та третю - по 20%. Тому їх наші війська можуть прорвати швидше.

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Мелітополь Збройні сили України
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ЗСУ звільнили 1,5 кв. км на південному фронті, є просування в районі Роботиного, - Маляр
ЗСУ звільнили 1,5 кв. км на південному фронті, є просування в районі Роботиного, - Маляр
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